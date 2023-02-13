Вооруженные силы России уничтожили РСЗО «Град» на херсонском направлении
Москва, 13 февраля 2023, 14:48 — REGNUM Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга 13 февраля сообщил об успешных действиях Вооруженных сил России в ходе контрбатарейной борьбы на херсонском направлении.
Отмечается, что на данном направлении за последние сутки выведены из строя две машины реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и две самоходные гаубицы «Гвоздика».
Ранее в Министерстве обороны России сообщали об освобождении населенного пункта Красная Гора в Донецкой Народной Республике.