Москва, , 14:40 — REGNUM В публичном пространстве появился первоначальный список компаний, в чьи руки могут уйти российские активы молочного холдинга Danone. Это крупные игроки сектора производства пищевой продукции, а также промышленного производства.

Рефрижератор Danone Mj-bird

Крупный молочный холдинг Danone, объявивший в 2022 году о планах все-таки уйти из России, не комментирует детали своей стратегии. Эксперты, в частности, руководитель Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А. А. Никонова, академик РАН Александр Петриков, предполагали , что, возможно, молчание объясняется тем, что первоначальные предложения по цене активов, выставленные Danone, не заинтересовали потенциальных инвесторов. Может быть, аппетиты молочного холдинга были слишком завышенными.

На днях в СМИ появилась информация с упоминанием некоего лонг-листа — целого списка претендентов на покупку российских активов Danone. Это, очевидно, будут 13 заводов холдинга, где производится ставшая популярной за эти десятилетия (Danone работает в России с 1992 года) и полюбившаяся россиянам продукция — бренды «Даниссимо», «Простоквашино», «Актимель», «Тема» и другие.

Перечень возможных покупателей российской части Danone довольно разношерстный. Это и представители агросферы, и производства пищевой продукции, и промышленный бизнес. Среди претендентов издание «КоммерсантЪ» упоминает, в частности, такие компании как ГК «Русагро», группа «Черкизово», ГК «Черноголовка», ГК «Эконива», «Румелко», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева и АФК «Система».

Агентство «Прайм» называет также «Комос Групп», «Прогресс», и даже такие мощные компании, как ОАО «РЖД», «Ростех» (через Marathon group). Более того, есть информация, что на активы Danone претендуют даже арабские и китайские инвестиционные фонды.

Все эти крупные компании (перечислено около 20) — серьёзные достойные игроки, каждый — в своей сфере бизнеса. Но, полагает экономист Алексей Пахомов, возникает вопрос, насколько готовы эти компании, с точки зрения финансовых мощностей, профессионального опыта, да и учитывая нынешнюю политико-экономическую ситуацию, не просто удержать, но и поднять уровень компании Danone.

«Например, молочный производитель «Эконива» (владелец — Штефан Дюрр), по данным «Ъ» , продолжает активно работать и в 2022 году выпустила сырого молока в объеме 1,19 млн тонн. Показатели неплохие, однако напомним, что много лет Штефан Дюрр развивал свой бизнес на кредитах, это походило на некую пирамиду. В итоге Дюрру удалось стать обладателем уже более 630 тыс. га российской земли, выручка доходит до 50,8 млрд рублей Но закредитованность «Эконивы» на 2020 год доходила до 1 млрд евро. Причем Штефан Дюрр брал кредиты под крайне комфортный процент (не выше 2,5-3% годовых, по его же словам), в других условиях его стратегия рассыпалась бы, — говорит Алексей Пахомов. — Кстати, «Эконива», вероятно, допускала и задолженности по зарплате, на что сотрудники молочных производств Дюрра жаловались публично, в соцсетях. Готова ли компания с таким подходом к делу осилить еще и такое крупное производство, как Danone? Ведь этот бизнес потребует еще и инвестиций, а в условиях больших кредитных обязательств «Эконива» вряд ли имеет свободные средства для инвестирования».

Стабильность ситуации у группы «Черкизово» тоже вызывает вопросы у эксперта. Да, это лидер мясной отрасли. Под санкции компания не попала — сейчас, но ее коснулись в свое время санкции первой волны, 2014 года. Зато «Черкизово» наработала хороший опыт , в том числе в сфере импортозамещения.С одной стороны, по итогам 2022 года, повысилась скорректированная чистая прибыль (на 17,5%, до 6,3 млрд рублей), а вот валовая прибыль снизилась на 20,6%, до 19,2 млрд рублей. В целом, отмечает «Интерфакс», «из-за снижения рентабельности и инвестиций в оборотный капитал чистый операционный денежный поток по итогам первого полугодия оказался отрицательным, составив 1,2 млрд рублей, по сравнению с положительной величиной в размере 8,5 млрд рублей год назад». Долг компании вырос с 81, 3 млрд рублей в 2021 году до 98,3 млрд рублей в 2022 году, при этом долговой портфель «Черкизово» на 52% состоит из субсидируемых кредитов и кредитных линий.

Что касается АФК «Система», — ее основатель и крупнейший акционер Владимир Евтушенков попал еще весной 2022 года под санкции Великобритании. Чтобы вывести компанию из-под удара, Евтушенков передал 10% ее акций своему сыну Феликсу , снизив свою долю и перестав быть ее контролирующим акционером. «Но фактически АФК «Система» компания может и снова оказаться под ударом. Нужны ли такие риски Danone? — рассуждает экономист. — К тому же интересы «Системы» — это, в том числе, телекоммуникации, банковские услуги, розничная торговля, электроника… В агросфере АФК «Система» представлена агрохолдингом «Степь», она и выступает сейчас претендентом на молочные реки Danone. Но из-за санкционных претензий к владельцу АФК «Системы» кажется не очень подходящей кандидатурой».

В свою очередь, Владимир Лисин, совладелец НЛМК, по данным Forbes, сегодня — лидер российского рейтинга миллиардеров (состояние оценивается в $18,4 млрд). Его компания «Румелко» (строит молочные комплексы мощностью 180 тысяч тонн) тоже проявила интерес к Danone. «Казалось бы, у Лисина неплохая финансовая подушка. Но если «Румелко» уже вкладывается в мощное собственное строительство, хватит ли сил на Danone?», — сомневается Алексей Пахомов. Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев отмечает, что НЛМК удалось избежать последствий западных санкций, Лисин не попал под них. Правда, против Лисина санкции ввела Австралия (хотя это практически не влияет на бизнес миллиардера).

«Компания Danone — мощное производство, требующее вложений не только средств, но и компетенций, и сил, и желания развивать этот бизнес. Кроме того, это определенная сфера — производство пищевой продукции, стратегическое направление для экономики. Вызывает сомнения, что сильные, несомненно, компании, но игроки совсем другой сферы могут удержать его на достойном уровне, — резюмирует Алексей Пахомов. — Для ряда компаний это непрофильный актив (скажем, для «Черкизово», «Черноголовка», «Ростех», ОАО «РЖД»). Компании, угодившие под санкции, — это, опять же, риск для Danone, передать заводы нужно в надежные руки. Наконец, бизнес, и так уже обремененный долгами и кредитами, — тоже не лучший вариант инвестора и хозяина для таких крупных активов. Возможно, появившийся в публичном пространстве список претендентов вообще не вполне соответствуют реальной картине: все же поддержать активы Danone на должном уровне может только профессионал в молочной отрасли».