Москва, , 14:37 — REGNUM Российские войска поразили пункт ремонта и восстановления украинского вооружения и военной техники у города Славянска в ДНР. Об этом сообщает 13 февраля Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Донецкая Народная Республика Иван Шилов © ИА REGNUM

«В районе города Славянск Донецкой Народной Республики поражён пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Минобороны заявили об уничтожении двух складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ у Славянска и Авдеевки.