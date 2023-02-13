Берлин, , 14:38 — REGNUM В Германии начали обучать танковые экипажи ВСУ управлению Leopard 2. Об этом 13 февраля сообщила представитель министерства обороны ФРГ Надине Клюгер.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Обучение началось сегодня», — заявила она на брифинге, добавив, что обучение будет проводиться в сжатые сроки.

Как передавало ИА REGNUM, первые группы украинских военных прибыли для обучения в Германию из Польши. Курсы предполагается сделать ускоренными, всё время обучения займёт от шести до восьми недель.