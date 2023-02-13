ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы ВСУ на южнодонецком направлении

Москва, , 14:31 — REGNUM Российские войска на южнодонецком направлении нанесли огневое поражение по скоплениям военной техники и живой силы ВСУ. Об этом 13 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков © Антон Новодережкин/ТАСС

«Артиллерией группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ», — сказал Конашенков на брифинге.

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По его словам, в районах населённых пунктов Пречистовка и Угледар (ДНР) уничтожено более 60 военных ВСУ, четыре пикапа, три боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20.

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