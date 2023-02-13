Херсон, 13 февраля, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Взрывы слышны в оккупированном киевскими войсками российском городе Херсоне. Об этом 13 февраля сообщает украинское издание «Общественные новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в публикации в Telegram-канале издания. Подробности не уточняются.

Напомним, в предыдущий раз о взрывах в Херсоне сообщалось 3 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Австрии не планирует предоставлять свои полигоны для обучения военнослужащих ВСУ управлению танками Leopard 2 производства Германии.