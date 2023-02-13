Российские хакеры взломали сайт американской военной базы Рамштайн
Москва, 13 февраля 2023, 14:18 — REGNUM Российские хакеры из Killnet утверждают, что взломали сайт американской военной базы Рамштайн в Германии.
Отметим, при попытке открыть сайт в Брюсселе страница не загружается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Агентства по международному развитию США (USAID — организация, признанная в РФ нежелательной) Изобель Коулман заявила, что американские власти выделят Украине $60 млн на обеспечение кибербезопасности.
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