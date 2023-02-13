Москва, 13 февраля 2023, 14:18 — REGNUM Российские хакеры из Killnet утверждают, что взломали сайт американской военной базы Рамштайн в Германии.

Кибербезопасность
Кибербезопасность
Иван Шилов, ИА REGNUM
«Отвалилась база, как-то так», — говорится в телеграм-канале We are Killnet.

Отметим, при попытке открыть сайт в Брюсселе страница не загружается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Агентства по международному развитию США (USAID — организация, признанная в РФ нежелательной) Изобель Коулман заявила, что американские власти выделят Украине $60 млн на обеспечение кибербезопасности.

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