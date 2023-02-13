Украина, 10 августа, 2004, 17:04 — ИА Регнум. В Чернигове, на городском кладбище "Яцево", установлен памятник старшему сержанту службы по контракту Юрию Койдану, погибшему в сентябре прошлого года выполняя миротворческую миссию в Республике Ирак. Об этом, со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины, сообщает Forum.

Памятник в виде гранитной плиты с барельефным изображением лица Юрия Койдана был создан заслуженным художником Украины скульптором Валерием Медведевым.

Командир комендантского отделения 5-й отдельной механизированной бригады ВС Украины старший сержант службы по контракту Юрий Койдан погиб в Ираке 30 сентября 2003 года во время дорожно-транспортного происшествия. Приказом министра обороны Украины он был награжден отличием Министерства обороны Украины "Доблесть и честь" посмертно.