Москва, 13 февраля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Нормативы обязательных резервов для банков будут повышены с 1 марта, сообщает 13 февраля пресс-служба Банка России.

Сергей Гунеев/РИА Новости Банк России

В Центробанке пояснили, что нормативы обязательных резервов повышаются в соответствии с ранее анонсированным планом «в условиях роста структурного профицита ликвидности и в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций».

С 1 марта нормативы обязательных резервов повышаются на один процентный пункт, до 4%, по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций.

На два процентных пункта, до 7%, повышаются нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций.

Для банков с базовой лицензией остаются прежними нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в рублях.

Перерасчёта по обязательным резервам, депонированным на счетах по учёту обязательных резервов, не предполагается. Общая сумма обязательных резервов вырастет только за счёт увеличения их части, подлежащей поддержанию на корреспондентских счетах в рамках механизма усреднения. Сумма обязательных резервов на счетах по учёту обязательных резервов не изменяется, пояснили в ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в ЦБ заявили об увеличении международных резервов РФ на 2,59% по сравнению с январским показателем, до $597,035 млрд.