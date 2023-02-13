Вена, 13 февраля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Руководство Австрии не планирует предоставлять свои полигоны для обучения военнослужащих ВСУ управлению танками Leopard 2 производства Германии. Об этом 13 февраля сообщил телеканал ORF, ссылаясь на заявление министра обороны Австрии Клаудии Таннер.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Отмечается, что Таннер подтвердила отказ Австрии обучать военных ВСУ управлению танками Leopard 2 в письменном заявлении для телеканала. Она назвала вопрос поддержки Киева «суверенным решением каждого государства в рамках собственных законов» и напомнила о закрепленном в Конституции нейтральном статусе Австрии.

Уточняется, что в составе Вооруженных сил Австрии имеется один танковый батальон, на вооружении которого стоят 48 танков Leopard 2. Они используются для обучения танкистов из Чехии и Венгрии.

Как передавало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооружённые силы России могут дойти до Киева и освободить его, если будет соответствующий приказ президента Российской Федерации.