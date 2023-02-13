Вице-спикер Госдумы Яровая считает необходимым расследовать вербовку боевиков Вашингтоном

Москва, , 14:07 — REGNUM Факт обучение американскими спецслужбами боевиков требует международно-правовой оценки и привлечения к уголовной ответственности, заявила вице-спикер Госдумы, сопредседатель Парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины Ирина Яровая («Единая Россия»).

Ирина Яровая © Антон Новодережкин/ТАСС

Ранее пресс-служба Службы внешней разведки России сообщила, что США намерены забросить группы наёмников-джихадистов на территорию России и других стран СНГ для совершения терактов.

«Сам факт обучения спецслужбами США боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является актом международного терроризма и требует международно-правовой оценки и привлечения к уголовной ответственности», — сказала Яровая, слова которой приводит пресс-служба Госдумы.

По словам парламентария, имеются достаточные основания к возбуждению уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 361 УК РФ «Акт международного терроризма».

«Давно надлежит начать международное расследование по факту военно-биологического проекта США в мире. Изощрённые способы совершения преступлений против жизни и безопасности, судя по секретному биологическому проекту Пентагона на Украине, являются реальной угрозой человечеству. Очевидно, что в свете информации по обучению спецслужбами США террористов, это то, чем по-настоящему должно быть обеспокоено мировое сообщество, и что должно быть главным вопросом ООН», — заключила вице-спикер Госдумы.