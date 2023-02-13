Москва, , 14:13 — REGNUM Житель Москвы сообщил полицейским, что держал бывшую жену на цепи, но действовал при этом для ее же блага. По словам источника ИА REGNUM, мужчина рассказал, что таким образом лечил женщину от алкогольной зависимости.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Около полудня 11 февраля в отдел полиции по району Бирюлёво Восточное стали сыпаться звонки с просьбами разобраться в непонятной ситуации в одной из многоэтажек. По словам местных жителей, они слышали женские крики из открытого окна на втором этаже. Женщина просила о помощи и громко на весь двор кричала, что ее «заковал в цепи» бывший муж.

«Когда сотрудники полиции прибыли на адрес, их встретил мужчина 1985 года рождения, который объяснил, что произошло недоразумение и что он не собирался лишать бывшую супругу свободы. Там же на адресе полиция освободила 41-летнюю женщину, которая была связана цепью», — сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.

Опрос потерпевшей и ее бывшего мужа внес ясность в происходящее. Оказалось, что утром 11 февраля женщина сама попросила бывшего супруга помочь ей избавиться от алкогольной зависимости. Вместе они приняли решение, что женщине нужно профессиональное лечение в наркологической клинике. Мужчина привез супругу к себе домой, откуда они и должны были отправиться в медучреждение, но все пошло не по плану. У бывшего мужа срочно возникли неотложные дела, и он не придумал ничего лучше, чем посадить экс-супругу на цепь в своей квартире. Позже он рассказал полиции, что сделал это только для того, чтобы она не смогла употребить алкоголь за время его отсутствия.

Полиция выслушала разведенных, но все равно начала проверку в отношении мужчины.