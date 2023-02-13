Ростов-на-Дону, 13 февраля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Ростовский областной суд огласил окончательный приговор участникам «банды амазонок», совершивших не менее десяти убийств. Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Четверо подсудимых осуждены на сроки от 24 до 25 лет лишения свободы за нападение на водителей и полицейских.

Согласно приговору суда, главарь банды Инесса Тарвердиева и ее дочь Виктория получили в совокупности 25 лет лишения свободы в колонии общего режима. Их родственница Анастасия Синельник приговорена к 24 годам лишения свободы, а бывший инспектор ГИБДД Сергей Синельник — к 25 годам заключения с лишением звания «старший лейтенант милиции».

Как уточнили в прокуратуре Ростовской области, приговор вынесен на основании вердикта присяжных заседателей, которые сочли всех участников банды виновными.

Напомним, одним из самых громких и жестоких преступлений банды стало убийство семьи бойца нижегородского СОБР Дмитрия Чудакова. В 2009 году «банда амазонок» подстерегла машину, в которой ехали сам Чудаков, его супруга и двое детей, на трассе М-4 «Дон». За это преступление был обвинён житель Аксая Алексей Серенко, который два года провёл в СИЗО. На Дону серия громких убийств работников полиции началась осенью 2012 года.