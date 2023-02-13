Белгород, , 13:55 — REGNUM Посёлок Красное в Шебекинском городском округе попал под обстрел со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 13 февраля в своём телеграм-канале.

Здание школы в посёлке Красное Белгородской области, последствия обстрела со стороны ВСУ t. me/vvgladkov

В результате обстрела никто не пострадал, однако повреждено здание школы. В приграничных муниципалитетах школьники переведены на дистанционное обучение, напомнил он.

«В очередной раз есть разрушения на территории школы — сильно посечен фасад и выбиты окна», — написал Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате ранения получили три местных жителя.