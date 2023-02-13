Депутаты Госдумы сдадут тесты на COVID-19 перед посланием президента РФ
Москва, 13 февраля 2023, 13:54 — REGNUM Депутатов Госдумы оповестили о необходимости в ближайшие дни сдать тесты на коронавирус, заявил член думской фракции КПРФ Денис Парфёнов.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин огласит своё послание Федеральному собранию 21 февраля. Позже Песков рассказал, что в подготовке к посланию президента задействованы администрация и правительство.
«Депутатам Госдумы разослали извещение о необходимости в ближайшие дни (14, 16 и 20 февраля) пройти тестирование на COVID-19. Очевидно, эти меры связаны с грядущим посланием президента РФ, которое намечено на 21 февраля», — отметил Парфёнов в своем телеграм-канале.