Депутаты Госдумы сдадут тесты на COVID-19 перед посланием президента России

Москва, , 13:54 — REGNUM Депутатов Госдумы оповестили о необходимости в ближайшие дни сдать тесты на коронавирус, заявил член думской фракции КПРФ Денис Парфёнов.

Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 © Илья Питалев/РИА Новости

Как сообщало ИА REGNUM ранее, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин огласит своё послание Федеральному собранию 21 февраля. Позже Песков рассказал, что в подготовке к посланию президента задействованы администрация и правительство.

«Депутатам Госдумы разослали извещение о необходимости в ближайшие дни (14, 16 и 20 февраля) пройти тестирование на COVID-19. Очевидно, эти меры связаны с грядущим посланием президента РФ, которое намечено на 21 февраля», — отметил Парфёнов в своем телеграм-канале.