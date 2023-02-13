Москва, 13 февраля, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Депутатов Госдумы оповестили о необходимости в ближайшие дни сдать тесты на коронавирус, заявил член думской фракции КПРФ Денис Парфёнов.

Илья Питалев/РИА Новости Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM ранее, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин огласит своё послание Федеральному собранию 21 февраля. Позже Песков рассказал, что в подготовке к посланию президента задействованы администрация и правительство.

«Депутатам Госдумы разослали извещение о необходимости в ближайшие дни (14, 16 и 20 февраля) пройти тестирование на COVID-19. Очевидно, эти меры связаны с грядущим посланием президента РФ, которое намечено на 21 февраля», — отметил Парфёнов в своем телеграм-канале.