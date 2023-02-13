Москва, , 13:54 — REGNUM Командир спецназа «Ахмат», помощник главы Чечни, заместитель командующего 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, которого пытались отравить, сейчас находится в медучреждении в Москве, он нормально разговаривает. Об этом 13 февраля рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов © Александр Река/ТАСС

Кадыров уточнил, что Алаудинов вовремя догадался, что бумага в письме, которое он получил, была отравлена.

Он добавил, что отравленное письмо принесли его помощникам, а они, «молодые пацаны», отдали ему.

Кадыров отметил, что после вскрытия письма, начал ощущаться какой-то неприятный запах, потом Алаудинов почувствовал головокружение.

«Он был в госпитале, сейчас в Москве в больнице», — уточнил политик, заявив, что Алаудинов «сейчас нормально разговаривает».

«Хорошо, что вовремя он узнал и почистил руки, все там сделал, то, что говорят, и сразу капельницу поставили нужную», — добавил Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщал, что несколько дней назад Алаудинова пытались отравить, к счастью, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как передавало ИА REGNUM, глава Чечни Кадыров заявил, что не боится мировой ядерной войны. Он также заявил, что Вооружённые силы России могут дойти до Киева и освободить его, если будет соответствующий приказ президента Российской Федерации Владимира Путина.