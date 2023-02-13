В Госдуме призвали уничтожить базу в Сирии, где США готовят атаки на Россию
Москва, 13 февраля 2023, 13:52 — REGNUM Превентивно уничтожить базу Эт-Танф в Сирии, где США готовят террористов для атаки на Россию, предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.
«Прикрываясь благими целями, американцы фактически создали базу подготовки международных террористов Эт-Танф. Но если раньше их цели были преимущественно в Сирии и Иране, то теперь — в России. С учетом этого бессмысленно и даже вредно соблюдать какие-то приличия в отношениях со страной, которая готовит против нас атаку. Это осиное гнездо на юге Сирии давно пора уничтожить — хватит одного залпа «Калибров», — заявил Миронов.
При этом он согласен, что такое решение всех проблем не решит, но зато сигнал будет ясный.
Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что в январе США завербовали 60 боевиков для совершения терактов на территории России и в странах СНГ.
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