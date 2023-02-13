Депутат Госдумы призвал уничтожить базу Эт-Танф в Сирии, где США готовят атаки на Россию

Москва, , 13:52 — REGNUM Превентивно уничтожить базу Эт-Танф в Сирии, где США готовят террористов для атаки на Россию, предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов © Артем Геодакян/ТАСС

«Прикрываясь благими целями, американцы фактически создали базу подготовки международных террористов Эт-Танф. Но если раньше их цели были преимущественно в Сирии и Иране, то теперь — в России. С учетом этого бессмысленно и даже вредно соблюдать какие-то приличия в отношениях со страной, которая готовит против нас атаку. Это осиное гнездо на юге Сирии давно пора уничтожить — хватит одного залпа «Калибров», — заявил Миронов.

При этом он согласен, что такое решение всех проблем не решит, но зато сигнал будет ясный.

Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что в январе США завербовали 60 боевиков для совершения терактов на территории России и в странах СНГ.

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