Нобоа не подтвердил слова своей девушки об избиении

Дубай, ОАЭ, , 13:50 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа оспорил слова своей девушки Кевиам Касо об её избиении в одном из отелей Дубая.

Игрок ФК «Сочи» Кристиан Нобоа © Артур Лебедев/РИА Новости

По словам футболиста, его девушка в эту ночь была зла и пьяна, а его с ней не было.

«Я был в другом отеле в Дубае. Я никому не изменял и никого не бил. Меня все знают, что я не такой человек. Я всегда добрый к людям. Это очень сложная ситуация, я бы никому не пожелал в ней оказаться», — приводит слова Нобоа «Спорт-Экспресс».

Ранее в соцсетях Касо обвинила 37-летнего эквадорца в нанесении ей побоев и оскорблений. По её мнению, распущенность является единственной целью в жизни Нобоа.

Как сообщало ИА REGNUM, нападающий футбольного клуба «Шахтёр» и сборной Украины по футболу Даниил Сикан подрался с российским туристом во время сборов в Турции в начале февраля.

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