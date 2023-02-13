Москва, 13 февраля, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Следственный комитет России запросит арест четырёх мигрантов, обвиняемых по делу об избиении юноши на Каширском шоссе. Об этом 13 февраля заявила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Накануне пресс-служба московского главка МВД РФ сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Дело возбуждено после распространения в СМИ видео потасовки, произошедшей на Каширском шоссе. По предварительным данным, драка произошла по бытовому поводу.

По словам Ивановой, следователи попросили передать дело из полиции в производство следственного управления по ЮАО московского ГСУ СК.

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Согласно данным ведомства, 10 февраля группа представителей стран Средней Азии атаковали юношу и избили его. Подозреваемыми оказались молодые люди 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения. Им предъявлены обвинения.

Сообщается, что в ближайшее время Следственный комитет попросит суд об аресте подозреваемых. Потерпевшему проведут судебно-медицинскую экспертизу.

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