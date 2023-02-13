Брюссель, 13 февраля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Некоторые страны ЕС выступают против введения санкций в отношении госкорпорации «Росатом», поэтому Евросоюз вряд ли введет против неё ограничения в рамках десятого пакета санкций. Об этом 13 февраля пишет агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что некоторые страны Евросоюза выступили против введения санкций в отношении государственной корпорации «Росатом». При этом агентство не указывает, какие именно государства выступили против санкций.

Как передавал ИА REGNUM, западные страны в рамках десятого пакета санкций в отношении Российской Федерации могут ввести ограничения против четырех банков, в том числе против «Альфа-банка».