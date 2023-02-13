Москва, 13 февраля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 13 февраля опроверг якобы имеющиеся в Кремле планы провести вторую волну мобилизации. Также он прокомментировал представителям СМИ некоторые другие актуальные темы (в частности, призыв посольства США к американцам покинуть Россию — прим. ИА REGNUM) и дал оценку публичной активности главы государства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Напомним, частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 31 октября 2022 года. За это время для прохождения военной службы были призваны 300 тыс. человек.

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По оценке представителя Кремля, российский президент Владимир Путин не намерен снижать публичную активность, его безопасность обеспечивается на должном уровне.

Что касается публичных призывов к гражданам США покинуть Россию, то Песков напомнил, что у американских послов это не является чем-то новым.

«А то, что там упоминаются граждане с двойным гражданством, то здесь в любом случае те граждане, которые являются гражданами России, в первую очередь для нас являются гражданами России», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Журналистов также интересовало отношение Кремля к заявлению украинского политика Виктора Медведчука о том, что экс-президент Украины Пётр Порошенко якобы предлагал президенту РФ Владимиру Путину «забрать Донбасс». Но Песков сказал, что оставляет это без комментариев. Также он не стал говорить о том, будет ли российский лидер Владимир Путин говорить про специальную военную операцию в ходе обращения к Федеральному собранию.

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Говоря об инициаторах прерывания переговоров России и Украины, представитель Кремля напомнил, что украинская делегация прервала переговорный процесс с Россией, получив некое указание сверху.

«И потом внезапно, как по команде сверху, — читай, действительно по команде сверху — украинская сторона покинула стол переговоров и ушла со связи», — сказал Песков.

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Из других заявлений Пескова прозвучало то, что Россия прикладывает огромные усилия для помощи пострадавшим в Сирии при землетрясении.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной призыв к американцам срочно покинуть пределы Российской Федерации по причине невозможности защитить граждан от мобилизации в России был обнародован 12 февраля на официальном сайте американского посольства в России.

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