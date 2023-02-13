Кадыров призывает к освобождению Харькова и Одессы
Грозный, 13 февраля 2023, 13:34 — REGNUM Для безопасности России необходимо освободить города Харьков и Одессу, заявил в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ранее он утверждал, что Вооружённые силы России могут дойти до Киева и освободить его, если будет соответствующий приказ президента Владимира Путина.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года Кадыров заявлял о том, что все города на харьковском направлении будут возвращены обратно.
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