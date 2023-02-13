Грозный, 13 февраля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Все поставленные Киеву западные истребители будут уничтожены, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Елена Афонина/ТАСС Глава Чечни Рамзан Кадыров

«Истребитель поднимется — сразу салам алейкум, не будет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Также он назвал западные танки, которые получит Киев, ерундой, добавив, что нужно еще обучить экипажи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооружённые силы России могут дойти до Киева и освободить его, если будет соответствующий приказ президента Российской Федерации Владимира Путина.

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