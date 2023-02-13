Лошак опровергла слухи об уходе с поста директора Пушкинского музея
Москва, 13 февраля 2023, 13:31 — REGNUM Директор Пушкинского музея (ГМИИ) Марина Лошак опровергла сообщения о своём уходе.
«Я ничего не знаю про это», — сказала она в интервью РИА Новости, добавив, что её контракт заканчивается 2 апреля.
В пресс-службе музея также опровергли эту информацию. Там отметили, что нынешний директор «уделяет особое внимание поддержанию и укреплению международных связей, что позволяет организовать масштабные выставки в партнерстве со всемирно известными музеями и галереями».
Напомним, что Марина Лошак возглавляет музей с 1 июля 2013 года.
Ранее в Сети появились сообщения, что Лошак уйдёт из музея по собственному желанию.
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