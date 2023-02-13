Директор Пушкинского музея Лошак опровергла публикации об уходе с поста

Москва, , 13:31 — REGNUM Директор Пушкинского музея (ГМИИ) Марина Лошак опровергла сообщения о своём уходе.

Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Я ничего не знаю про это», — сказала она в интервью РИА Новости, добавив, что её контракт заканчивается 2 апреля.

В пресс-службе музея также опровергли эту информацию. Там отметили, что нынешний директор «уделяет особое внимание поддержанию и укреплению международных связей, что позволяет организовать масштабные выставки в партнерстве со всемирно известными музеями и галереями».

Напомним, что Марина Лошак возглавляет музей с 1 июля 2013 года.

Ранее в Сети появились сообщения, что Лошак уйдёт из музея по собственному желанию.

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