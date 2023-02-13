Москва, , 13:29 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что оставление Россией в рамках спецоперации некоторых территорий являлось военно-тактическим ходом. Об этом он заявил в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы сами оставили территории, это военно-тактический ход был, я полностью в курсе был, когда это планировали», — пояснил он, добавив, что это было сделано для того, чтобы дальше вести свою военную политику, которая нужна России сегодня.

Как передавало ИА REGNUM, военный эксперт, офицер Андрей Марочко заявил, что сейчас идет планомерное продвижение российских войск небольшими темпами с использованием современной техники, Вооруженные силы России выдавливают ВСУ на всех участках на линии фронта.