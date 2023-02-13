РИА Новости: Запад боится двух слов из Москвы — «расследование» и «наказание»

Москва, , 13:24 — REGNUM Запад боится слов «расследование» и «наказание» со стороны Москвы. Об этом 13 февраля написал политолог Владимир Корнилов в статье для РИА Новости, комментируя публикацию американского журналиста Сеймура Херша о причастности США и Норвегии к подрыву газопроводов «Северный поток».

Схватка России и Запада Иван Шилов © ИА REGNUM

Корнилов отметил, что после публикации расследования Херша по поводу того, кто взорвал «Северные потоки», прошла уже неделя, а западное сообщество делает вид, что ничего не произошло.

Он обратил внимание на статью в британской Daily Express, которая, перевирая слова Дмитрия Пескова, заявила, что Россия якобы угрожает газопроводу «Британия — Норвегия».

Песков ранее призвал провести открытое международное расследование и добавил, что виновных нельзя оставлять без наказания.

«Согласитесь, усмотреть в этих словах угрозу газопроводу «Британия — Норвегия» очень сложно. Однако британцы уже паникуют от двух слов: «расследование» и «наказание», — написал Корнилов.

По его словам, они прекрасно понимают, на кого выйдет любое беспристрастное расследование теракта.