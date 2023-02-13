В Новосибирске число погибших после взрыва газа возросло до 14 человек
Новосибирск, 13 февраля 2023, 13:19 — REGNUM В городе Новосибирске число жертв после взрыва газа в пятиэтажке увеличилось до 14 человек, сообщил губернатор области Андрей Травников.
По данным регионального управления Следственного Комитета, точное число погибших установили при осмотре останков тел.
В городских медучреждениях остаются шесть человек, уточнили в минздраве Новосибирской области.
Напомним, ранним утром 9 февраля на улице Линейной в Новосибирске произошёл взрыв газа в многоквартирном пятиэтажном доме. В результате обрушилась часть дома и начался пожар.
Ранее власти сообщали о 13 погибших и девяти пострадавших, семеро из них находились в медучреждениях, два человека в критическом состоянии — в реанимации.