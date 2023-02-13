В РФ запущена система автоматического поиска запрещенного контента «Окулус»

Москва, , 13:16 — REGNUM «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ, подведомственный Роскомнадзору) запустил систему «Окулус» для автоматизированного поиска различных нарушений российского законодательства на фото и видео. Об этом сообщили в пресс-службе ГРЧЦ.

IT Иван Шилов © ИА REGNUM

«Информационная система «Окулус» уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме — выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах», — говорится в сообщении.

В центре уточнили, что тестирование системы прошло в декабре прошлого года. С января 2023 года «Окулус» начали интегрировать с работающими системами мониторинга.

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Сообщается, что система распознает изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото — и видеоматериалах. «Окулус» автоматически обнаруживает материалы с «экстремистской тематикой, призывы к массовым «незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганду ЛГБТ».

Напомним, что в сентябре прошлого года «Главный радиочастотный центр» разместил тендер на разработку информационной системы. Стоимость работ составила 57,7 млн рублей.

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