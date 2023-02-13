Кишинёв, , 13:10 — REGNUM В Молдавии якобы готовились попытки изменения конституционного строя, заявила 13 февраля президент страны Майя Санду.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

«Документы, полученные от наших украинских партнеров, подтверждают планируемую организацию этих диверсий, а также предусматривают привлечение граждан других стран для их реализации», — сказала она на брифинге.

По ее словам, якобы предполагалось привлечение диверсантов с военной подготовкой, которые должны были атаковать некоторые государственные здания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление руководителя Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что у России якобы есть план «по захвату Молдавии». Чеченский лидер назвал его еще одним самоуверенным знатоком и отметил, что если будет такой приказ Верховного главнокомандующего РФ, то российские военные отправятся его исполнять, не обсуждая.