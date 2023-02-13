Кишинёв, 13 февраля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. В Молдавии якобы готовились попытки изменения конституционного строя, заявила 13 февраля президент страны Майя Санду.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«Документы, полученные от наших украинских партнеров, подтверждают планируемую организацию этих диверсий, а также предусматривают привлечение граждан других стран для их реализации», — сказала она на брифинге.

По ее словам, якобы предполагалось привлечение диверсантов с военной подготовкой, которые должны были атаковать некоторые государственные здания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление руководителя Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что у России якобы есть план «по захвату Молдавии». Чеченский лидер назвал его еще одним самоуверенным знатоком и отметил, что если будет такой приказ Верховного главнокомандующего РФ, то российские военные отправятся его исполнять, не обсуждая.