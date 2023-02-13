Глава комитета Госдумы планирует смягчить административные барьеры для российских стартапов

Москва, , 13:10 — REGNUM В Госдуме планируют обсудить предложения руководителей стартапов по смягчению для них административных барьеров, заявил глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин © Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент России Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) поддержал предложение организовать в стране поддержку стартаперов.

Топилин рассказал, что на выездном заседании комитета в «Сколково» обсуждалось развитие цифровых платформ и руководители стартапов попросили помочь в продвижении их продукции на рынок.

«Главное, о чем просят руководители стартапов, — это помощь в продвижении их продукции на рынок. Причем вопрос даже не в финансовой помощи, а именно в снятии административных барьеров, внимании органов власти к разработчикам. Руководство «Сколково» подготовило целый пакет предложений по изменению законодательства — начиная от регулирования параллельного импорта, заканчивая безбарьерным доступом к библиотекам. Есть идеи, есть бизнес и спрос на реализацию. Важно действовать», — отметил Топилин в телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что все поставленные вопросы будут обсуждаться в ближайшее время на площадке нижней палаты парламента.