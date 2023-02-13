Москва, , 13:13 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил, что готов к мировой ядерной войне и гибели. Об этом он заявил 13 февраля в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Рамзан Кадыров Kremlin.ru

Политик ответил на вопрос, не страшно ли ему, что может начаться мировая ядерная война.

«Ну смотрите, если меня спросить, у меня четырнадцать детей, у меня восемь сыновей, и чтобы они приняли то, что они предлагают, я готов, чтобы была ядерная война и чтобы мы все погибли», — заявил глава Чечни, добавив, что ядерной войны он «ни капли» не боится, при этом боится, что «мы потеряем то, что у нас есть».

«И этого не должно быть. Мы победим, мы уничтожим и мы покажем НАТО, ЕС и США, что они никогда ничего не видели в этой жизни. Россия всегда была сильным государством, российское общество объединялось потихоньку, медленно, но все-таки объединялось», — отметил Кадыров, уточнив, что уверен в победе России.

Он также сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин ведет правильную и безошибочную политику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров заявил, что Вооружённые силы России могут дойти до Киева и освободить его, если будет соответствующий приказ президента Российской Федерации Владимира Путина.

Также глава Чечни отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен закончить свою жизнь, как лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

В сентябре 2022 года Кадыров заявлял о том, что все города на харьковском направлении будут возвращены обратно.

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