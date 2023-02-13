Москва, 13 февраля 2023, 13:13 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил, что готов к мировой ядерной войне и гибели. Об этом он заявил 13 февраля в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Kremlin.ru

Политик ответил на вопрос, не страшно ли ему, что может начаться мировая ядерная война.

«Ну смотрите, если меня спросить, у меня четырнадцать детей, у меня восемь сыновей, и чтобы они приняли то, что они предлагают, я готов, чтобы была ядерная война и чтобы мы все погибли», — заявил глава Чечни, добавив, что ядерной войны он «ни капли» не боится, при этом боится, что «мы потеряем то, что у нас есть».

«И этого не должно быть. Мы победим, мы уничтожим и мы покажем НАТО, ЕС и США, что они никогда ничего не видели в этой жизни. Россия всегда была сильным государством, российское общество объединялось потихоньку, медленно, но все-таки объединялось», — отметил Кадыров, уточнив, что уверен в победе России.

Он также сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин ведет правильную и безошибочную политику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров заявил, что Вооружённые силы России могут дойти до Киева и освободить его, если будет соответствующий приказ президента Российской Федерации Владимира Путина.

Также глава Чечни отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен закончить свою жизнь, как лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

В сентябре 2022 года Кадыров заявлял о том, что все города на харьковском направлении будут возвращены обратно.

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