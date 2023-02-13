Москва, 13 февраля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оставил без комментариев заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что экс-президент Украины Пётр Порошенко якобы предлагал президенту РФ Владимиру Путину «забрать Донбасс».

Стрингер/РИА Новости Виктор Медведчук

«Нет, я оставляю это без комментариев», — ответил Песков журналистам.

При этом он отметил, что киевский режим на протяжении восьми лет действовал в отношении Донбасса так, как ни один режим не действовал бы в отношении нужных ему территорий.

Песков пояснил, что говорит об убийстве женщин, детей и стариков, о геноциде. Многие СМИ не замечали этого, как и руководители стран коллективного Запада. Однако такое поведение Киева, как будто бы жители Донбасса ему не нужны, действительно было.