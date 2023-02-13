Ходаковский: ВСУ ударили по командному пункту батальона «Восток», погиб офицер штаба

Угледар, ДНР, , 13:04 — REGNUM ВСУ нанесли удар из реактивных систем залпового огня HIMARS по командному пункту батальона «Восток» в районе Угледара. Об этом 13 февраля сообщил командир батальона Александр Ходаковский в Telegram-канале.

Бойцы батальона «Восток» © Сергей Аверин/РИА Новости

Он рассказал, что 12 февраля противник пытался пройти малыми группами, но был обнаружен и отбит.

«Видимо, раздосадованный неудачей, он нанёс ночью удар «хаймарсами» по командному пункту «Востока» — погиб наш старый товарищ, офицер штаба», — написал Ходаковский.

Также он добавил, что штаб батальона является той инстанцией, которая более всего вовлечена в процесс управления, сбора и анализа информации о происходящем, а все остальные штабы строят представление о текущем моменте преимущественно из докладов батальонного уровня.

Ходаковский отметил, что противник нанёс урон, но не смог парализовать оборону, поскольку у батальона есть дублирующие каналы связи и управления.