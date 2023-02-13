Депутат тувинского парламента застрелил мужчину на охоте

Эрзинский район, Тува, , 13:11 — REGNUM В Туве депутат Верховного хурала Эчис-Балдир Нурзат («Единая Россия») застрелил на охоте человека, сообщает 13 февраля РЕН ТВ.

Охота Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что депутат вместе с приятелями 11 февраля выехал на охоту в Эрзинский район. В ночное время Нурзат случайно застрелил одного из них.

В качестве одной из возможных причин случившегося называют большое расстояние. Животного охотники искали с помощью тепловизора. Заметив мишень, депутат выстрелил, как оказалось позже, в одного из своих приятелей.

Парламентарий не стал скрываться от правоохранителей. Признаков опьянения у охотников не обнаружено. По факту убийства по неосторожности возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший депутат Камчатки Игорь Редькин получил условный срок за причинение смерти по неосторожности и незаконную охоту (ст. 109 и 258 УК РФ). До этого он застрелил 30-летнего жителя посёлка Озерновский. Не имея разрешения на охоту, депутат отправился на свалку с оружием и, как ему показалось, выстрелил в медведя, однако убит был местный житель.