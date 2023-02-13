Москва, 13 февраля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Великим событием, которое, по мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, должна запомнить Россия 23–24 февраля, может стать капитуляция Украины, предположил 13 февраля первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его словам, украинские власти выдали очередное ничем не обоснованное заявление.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Иногда руководство Украины выдаёт за явь нечто, «что им приснится», — подчеркнул сенатор.

В последнее время украинские власти стали подчеркнуто агрессивно или пренебрежительно говорить о перемирии с Россией.

«Любые уступки — это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах», — заявил в начале февраля 2023 года в своем телеграм-канале советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Читайте также: В офисе Зеленского заявили, что Киеву не нужно перемирие с Россией

Киев не собирался выполнять Минские соглашения, признался в интервью журналу Spiegel президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев использовал их только для обмена военнопленными.

Читайте также: Зеленский заявил об отсутствии намерений выполнять Минские соглашения

«Вывод: нам пока говорить не о чем, Украине — уже не о чем. Переговоров можно не ждать. Кроме капитуляции Киева», — рассуждает о смысле переговоров России с Украиной репортёр ВГТРК Александр Сладков.

Тем временем читатели британской газеты Daily Mail призвали Украину в комментариях к статье признать поражение и «сдать» президента Владимира Зеленского.

«Просто сдайте Зеленского, поражение [Украины] неизбежно», — заключил Prosperity4L.

Читайте также: Читатели Daily Mail призвали Киев капитулировать и «сдать» Зеленского

Впрочем, в середине января 2023 года Владимир Зеленский уже подписал капитуляцию Украины во время дачи автографа. Иностранные СМИ извещали, что документ президенту Украины подсунули во время его визита в США — его попросил дать автограф сотрудник обслуживающего персонала, но свернул лист бумаги так, что не видно было, где Зеленский оставляет свою подпись.

Лист бумаги с подписью о капитуляции продали на eBay за 1500 долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о неких «великих событиях», которые ждут Россию 23–24 февраля, сенатор Владимир Джабаров предположил: «великим событием» февраля стала бы капитуляция Украины.

Читайте также: В Совфеде предположили, какое «великое событие» анонсировал Кулеба