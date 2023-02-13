Москва, , 13:02 — REGNUM Украинская делегация прервала переговорный процесс с Россией, получив некое указание сверху. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 13 февраля журналистам, комментируя заявление белорусского МИД.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Запад весной 2022 года вмешался в переговорный процесс и сорвал заключение перемирия.

Песков отметил, что в Москве заявлять о том же самом на различных уровнях начали шесть-семь месяцев назад. Говорил об этом и президент России Владимир Путин. Речь идёт о документе, согласованном в ходе очень сложных переговоров и даже парафированном.

«И потом внезапно, как по команде сверху, — читай, действительно по команде сверху — украинская сторона покинула стол переговоров и ушла со связи», — сказал Песков.