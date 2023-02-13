Москва, 13 февраля, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался говорить о том, будет ли российский лидер Владимир Путин говорить про специальную военную операцию в ходе обращения к Федеральному собранию.

Сергей Гунеев/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Давайте дождёмся 21-го числа», — заявил представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов.

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Ранее Песков заявил, что в подготовке к посланию президента задействованы администрация и правительство.