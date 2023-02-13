Белгород, 13 февраля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии завод по производству пластмассовых изделий в городе Шебекино. Осколочные ранения получили двое сотрудников предприятия и один водитель автомобиля на ближайшем шоссе. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Разбитое окно

11 февраля около 12 часов город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Украины. По городу было выпущено порядка десяти снарядов. Они попали на территорию предприятия ООО «ЮВМ Пласт» на улице Докучаева. В результате обстрела были повреждены крыша и фасад здания, а также были ранены несколько человек. Двое из них — работники предприятия. Ещё один пострадавший — водитель автомобиля, который проезжал во время обстрела рядом с заводом по Нежегольскому шоссе.

«Боеприпасами ствольной артиллерии, предположительно калибра 152 мм, был обстрелян город Шебекино, осколочные ранения получили двое рабочих на территории ООО «ЮВМ Пласт» и водитель на соседнем Нежегольском шоссе. Они госпитализированы в медицинские учреждения», — рассказал собеседник агентства

До октября 2022 года одним из совладельцев ООО «ЮВМ Пласт» в Шебекино был гражданин Украины. В конце октября прошлого года он продал свою долю в уставном капитале и вышел из числа собственников предприятия.