Песков: безопасность первых лиц России обеспечивается на должном уровне
Москва, 13 февраля 2023, 12:54 — REGNUM Снижения уровня публичности у президента России Владимира Путина не планируется, безопасность первых лиц обеспечивается на должном уровне, заявил 13 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Соединенные Штаты в январе отобрали для совершения терактов в России и странах СНГ 60 боевиков.
Сообщалось, что Вашингтон намерен забросить боевиков в Россию и ряд стран СНГ для совершения терактов против дипломатов, государственных служащих, силовиков и военных.
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