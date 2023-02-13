В Кремле отреагировали на данные СВР о подготовке США боевиков для терактов в России

Москва, , 12:54 — REGNUM Снижения уровня публичности у президента России Владимира Путина не планируется, безопасность первых лиц обеспечивается на должном уровне, заявил 13 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международного форума © Сергей Гунеев/РИА Новости

«Нет, никакого снижения публичности не планируется. И безопасность президента, и безопасность всех тех лиц, которые являются объектами государственной охраны, обеспечивается на должном уровне», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Соединенные Штаты в январе отобрали для совершения терактов в России и странах СНГ 60 боевиков.

Сообщалось, что Вашингтон намерен забросить боевиков в Россию и ряд стран СНГ для совершения терактов против дипломатов, государственных служащих, силовиков и военных.

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