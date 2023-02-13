Москва, , 12:56 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства Владимир Путин 13 февраля проведёт встречи с лидерами КПРФ Геннадием Зюгановым и ЛДПР Леонидом Слуцким.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Пескова, 13 февраля у Путина запланированы несколько внутренних встреч и совещаний, а в начале второй половины дня в открытом режиме у российского лидера пройдут встречи с руководителями парламентских фракций.

«Сегодня у президента будет руководитель фракции КПРФ Зюганов и ЛДПР Слуцкий», — заявил пресс-секретарь.