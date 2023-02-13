Москва, 13 февраля, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал процесс подготовки к посланию лидера страны Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом он рассказал 13 февраля в ходе встречи с журналистами.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Задействована и администрация президента, и правительство, это рутинный процесс», — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что процесс подготовки скрыт от посторонних глаз, «потому что он растянут по суткам». По словам Пескова, в работе задействованы все подразделения президентской администрации.