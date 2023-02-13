Песков ответил на вопрос о помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии
Москва, 13 февраля 2023, 12:48 — REGNUM Россия прикладывает огромные усилия для помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии. Об этом 13 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия прикладывает огромные усилия по помощи пострадавшим. Наши спасатели работают над тем, чтобы доставлять гуманитарную помощь», — сказал Песков.
На вопрос о том, будет ли открыто больше коридоров для гуманитарной помощи, представитель Кремля ответил, что это зависит от руководства Сирии.
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