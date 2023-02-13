Песков ответил на призыв посольства США к американцам покинуть Россию
Москва, 13 февраля 2023, 12:47 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение посольства США к американцам срочно покинуть пределы Российской Федерации.
Как сообщало ИА REGNUM, посольство США продолжает запугивать своих граждан, находящихся на территории России. Так, 12 февраля на сайте дипведомства появился очередной призыв к американцам срочно покинуть пределы РФ.
Отметим, что американская дипмиссия неоднократно пыталась разжечь панику среди граждан США, находящихся в России, призывая их покинуть страну и запугивая последствиями российской мобилизации.