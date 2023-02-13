Москва, , 12:47 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение посольства США к американцам срочно покинуть пределы Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Алексей Никольский/РИА Новости

«Такие призывы мы слышим не в первый раз, в том числе от Госдепа. То, что там упоминаются граждане с двойным гражданством — и российским, и американским — они для нас в первую очередь граждане России», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство США продолжает запугивать своих граждан, находящихся на территории России. Так, 12 февраля на сайте дипведомства появился очередной призыв к американцам срочно покинуть пределы РФ.

Отметим, что американская дипмиссия неоднократно пыталась разжечь панику среди граждан США, находящихся в России, призывая их покинуть страну и запугивая последствиями российской мобилизации.