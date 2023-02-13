Грозный, 13 февраля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский должен закончить свою жизнь, как лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Цитата из х/ф «Освобождение: Последний штурм». Реж. Юрий Озеров. 1971. СССР Самоубийство Гитлера

По словам чеченского лидера, приказа о ликвидации Зеленского нет, хотя он неоднократно поднимал этот вопрос в разных кругах.

«Я за то, чтобы они поняли, и, так скажем, сами, как Гитлер в своё время сделал шаг. И это будет для него, для нашей истории самый лучший ход», — сказал Кадыров.

В середине января глава Чечни советовал Зеленскому «исчезнуть», пока есть возможность.

Согласно показаниям очевидцев, Адольф Гитлер и Ева Браун, накануне вступившая с ним в брак, покончили с собой 30 апреля 1945 года в бункере в Берлине. Йозеф и Магда Геббельс 1 мая также совершили самоубийство, убив перед этим шестерых своих детей.