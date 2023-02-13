Ефремов попросил суд прекратить производство по ходатайству о смягчении наказания

Белгород, , 12:42 — REGNUM Российский актер Михаил Ефремов попросил прекратить производство по его ходатайству о замене лишения свободы на принудительные работы, сообщили 13 февраля в пресс-службе Алексеевского районного суда Белгородской области.

Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда © Пресс-служба Мосгорсуда/РИА Новости

«В суд поступило ходатайство… Ефремова о прекращении производства по ходатайству адвоката… о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания — принудительными работами», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за совершенное ДТП, в результате которого по его вине погиб человек, попросил изменить наказание. Вместо лишения свободы в колонии он попросил суд оставшуюся часть наказания заменить на принудительные работы.

ДТП с участием актера произошло 8 июня 2020 года в Москве. На одной из центральных улиц джип, за рулем которого находился артист в состоянии алкогольного опьянения, врезался в грузовой мини-автомобиль. Его водитель скончался от полученных травм.

По решению суда Ефремова отправили в колонию на восемь лет. Позже срок наказания снизили на полгода.