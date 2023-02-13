Москва, 13 февраля, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Правительство России планирует запустить программу грантовой поддержки разработки комплектующих для беспилотных авиационных систем. Об этом 13 февраля сообщил первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков в ходе совещания с производителями беспилотников, которое проходило под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«Первая большая задача — это развитие спроса. Она включает в себя открытие новых сегментов рынка и снятие избыточных ограничений для применения беспилотников. Второй большой блок — стимулирование разработки серийного производства отечественных беспилотных систем и комплектующих», — приводит его слова пресс-служба правительства.

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По словам Осьмакова, программа будет запущена через Агентство технологического развития. Представитель министерства добавил, что для обеспечения спроса были разработаны и согласованы формы плана государственного гражданского заказа.

В свою очередь, Белоусов заявил о необходимости организации профильного образования и насыщения отрасли кадрами. А также о создании удобной системы сертификации дронов и обеспечения безопасности их использования.