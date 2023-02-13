Верхняя Салда, Свердловская область, 13 февраля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Погибшего в ходе спецоперации бойца ЧВК «Вагнер» Александра Филатова с почестями похоронят на городском кладбище Верхней Салды в Свердловской области. Об этом 13 февраля сообщает портал Е1.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Память

Отмечается, что Филатов отправился на спецоперацию из колонии строгого режима.

Племянница Филатова рассказала, что он планировал в декабре написать заявление на условно-досрочное освобождение, но, узнав о решении одного из родственников поехать добровольцем в зону спецоперации, посчитал нужным присоединиться к ЧВК.

Кроме того, ранее мужчина участвовал в одной из чеченских кампаний.