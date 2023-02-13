Певец Маршал заявил, что гордится участниками СВО и помогает им

Москва, , 12:33 — REGNUM Российский певец Александр Маршал поддерживает специальную военную операцию на Украине и назвал причины своего решения.

Певец Александр Маршал © Алексей Мальгавко/РИА Новости

Он подчеркнул, что знает много историй, о которых не рассказывают, о происходящем ещё до начала спецоперации.

«Я считаю, что даже мысли о фашистской идеологии не должно быть на планете Земля. Если бы мы не начали спецоперацию, они бы сто процентов ударили. Они к этому готовились», — сказал певец в передаче «Эмпатия Манучи».

Маршал заявил, что гордится солдатами, принимающими участие в СВО, и помогает им, чем может.

По словам музыканта, он даже хотел пойти на службу, но в силу возраста его не взяли.

«Приходится только концерты давать. Недавно отправил ребятам автобус, им было не на чем перевозить вещи. У них две машины попали под удар. Как я могу по-другому?» — добавил певец.

Тематика военных песен ему близка после службы в армии. Маршал назвал себя воином, а бывших воинов, по его убеждению, не бывает.

«Все, кто на передовой, — мои братья, моя самая любимая публика. Когда пишу свои песни, не всегда сразу получается. Потому что я хочу, чтобы они были продуктом, который будет брать за душу», — резюмировал музыкант.

Напомним, ранее для казаков, сражающихся в зоне СВО, спел певец Шаман.